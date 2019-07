Portugal nas meias do Mundial de andebol de sub-21

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Jul, 2019, 08:28 / atualizado em 26 Jul, 2019, 08:28 | Andebol

A seleção sub-21 festeja o apuramento de Portugal para as meias-finais do Mundial | FPA-Facebook

Depois de ter feito história nos “oitavos”, ao surpreender a poderosa seleção alemã, campeã do Mundo da categoria em 2009 e 2011, os atletas de Nuno Santos até foram para o intervalo em desvantagem (13-14), mas impuseram-se nos segundos 30 minutos para superam um adversário, que já por duas vezes foi terceiro classificado na competição, em 2003 e 2009.



Apesar de ter ficado pelo caminho, o eslovaco Gregor Ocvirk foi o melhor marcador do encontro, com 13 golos em 17 tentativas.



Gonçalo Vieira, com sete tentos, e Jenilson Monteiro e Diogo Silva, ambos com cinco, tiveram um papel importante no desfecho vitorioso, que coloca agora Portugal no caminho da Cróacia nas meias-finais, enquanto o Egito e a França disputam outra vaga na final.



No final da partida o selecionador Nuno Santos disse que a partida correu como esperava e prometeu que a equipa dará tudo para estar na final.





Portugal foi semi-finalista em 1995, ano em que terminou a prova no terceiro lugar, ao bater a Noruega por 24-23, no jogo do “bronze”, enquanto a Croácia nunca acabou no pódio, sendo quarta colocada em 2007 e 2013.O Portugal-Croácia das meias-finais realiza-se sábado, em Pontevedra, a partir das 18h30.