Portugal sai do Europeu de andebol feminino derrotado por França

Depois de perder por 30-24 com a Espanha, em desafio em que deu luta até perto do fim, e por 22-21 com a Polónia, em desafio decidido nos instantes finais, a formação de José António Silva viveu o seu desafio mais desequilibrado, nunca conseguindo dar luta a um adversário claramente superior, em todos os domínios.



Portugal até foi o primeiro a marcar e a guarda-redes Jéssica Ferreira entusiasmou com três defesas consecutivas, porém, pouco depois, o selecionador já pedia tempo, quando viu a equipa a perder por 7-2, sem conseguir travar o crescente fosso no resultado (2-10).



Dez minutos de jejum ofensivo derivado de ansiedade, sucessivas falhas técnicas e incapacidade ofensiva para ultrapassar a coesa defesa da poderosa rival - campeã da Europa em 2018, ‘vice’ em 2020 e bronze em 2002, 2006 e 2016 – ajudava a explicar a diferença que ao intervalo se mantinha, ainda assim, nos mesmos oito golos (8-16).



Sem conseguir explorar as pontas, centralizando muito o ataque, em busca da pivot, Portugal chegou ao intervalo com metade dos golos.



Não conseguindo melhorar o desempenho ofensivo, continuando sem explorar as pontas e afunilando o desafio em busca da pivô ou remates de meia distância, às portuguesas, muito penalizadas por sucessivas perdas de bola, pouco mais restou do que tentar minimizar o crescendo na diferença do marcador.



Alicia Toublanc e Sarah Bouktik, ambas com cinco golos, foram as melhores marcadas do encontro, no qual Constança Sequeira, com quatro tentos, e Joana Resende, com três, foram as melhoras do conjunto das ‘quinas’.



Na outra partida do grupo, a Polónia venceu a Espanha, por 26-23, e com isso vai acompanhar a França na fase principal.



Jogo no St. Jakobshalle Stadion, em Basileia, Suíça.



Portugal - França, 16-28.



Ao intervalo: 8-16.



Sob a arbitragem das ucranianas Marina Duplii e Olena Pobredina, as equipas alinharam e marcaram:



- Portugal: Jéssica Ferreira (gr), Isabel Góis (gr), Mariana Lopes, Bebiana Sabino (1), Joana Resende (3), Constança Sequeira (4), Ana Carolina Silva (1), Patrícia Lima (1), Nádia Rodrigues, Beatriz Sousa (2), Patrícia Rodrigues (2), Luciana Rebelo, Fabiana Sousa, Mariana Costa (1), Neide Duarte e Maria Unjanque (1).



Selecionador: José António Silva.



- França: Laura Glauser (gr, 1) e Floriane André (gr), Alicia Toublanc (5), Pauline Coatanea (3), Clarisse Mairot (1), Chloé Valentini (1), Grace Deuna (1), Laura Flippes, Coralie Lassource (2), Orlane Kanor (1), Tamara Horacek (2), Deborah Lassource (2), Pauletta Foppa (2), Onacia Ondono (2), Sarah Bouktit (5) e Lena Grandeveau.



Selecionador: Sebastien Gardillou.



Assistência: cerca de 500 espetadores.