Rui Silva é o novo treinador de andebol do Sporting

”, refere Rui Silva aos canais do clube sportinguista, admitindo estar consciente da responsabilidade que é liderar o projeto leonino.Rui Silva, de 36 anos, que foi adjunto do sérvio Ljubomir Obradovic no FC Porto em 2014/15, antes de assumir a orientação do Maia/ISMAI (2015/19), afirma estar “preparado para dar alegrias aos adeptos”.O treinador francês Thierry Anti, de 61 anos, deixou o comando técnico da equipa de andebol do Sporting ao fim de oito meses, alegando “questões do foro familiar”, numa nota de despedida divulgada pelo clube em maio.A saída de Thierry Anti, precipitada pelo encerramento prematuro do campeonato, devido à pandemia de covid-19, já tinha sido abordada em fevereiro, mas o francês assegurou, na altura, que iria cumprir o contrato com os "leões" até junho de 2021.

Anti chegou ao Sporting em 2019/20, proveniente dos franceses do Nantes, para abraçar um projeto de duas épocas, mas o treinador, desde o momento da assinatura, nunca escondeu que desejava voltar a França no espaço de dois anos.