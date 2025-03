Sporting ambiciona passagem direta aos quartos da Champions de andebol

Antes da partida para a Polónia, para jogar diante do Wisla Plck na 14.ª jornada da ‘Champions’, o ponta espanhol admitiu que até o plantel ‘leonino’ se surpreendeu com os resultados que teve até aqui, deixando-os com o segundo lugar e passagem direta aos ‘quartos’ à mercê, bastando não perder em solo polaco.



“O Wisla vem de três vitórias consecutivas, mas nós sabemos o que temos de fazer. Queremos estar na ‘final four’ e isso passa por, primeiro, vencer na quinta-feira. Queremos passar diretamente aos quartos de final, porque são menos dois jogos num calendário difícil”, declarou, citado pelos meios do clube.



O andebolista de 31 anos espera encontrar uma formação “defensivamente muito dura”, a que os lisboetas devem responder com igual força na defesa, “a ajuda dos guarda-redes e aproveitar o contra-ataque”.



“Ainda falta muita competição e o objetivo não é apenas fazer história: queremos ir ainda mais longe", acrescentou.



Na quinta-feira, pelas 19:45 de Lisboa, o Sporting visita o Wisla Plock no fecho desta fase da Liga dos Campeões de andebol, ocupando o segundo lugar com 17 pontos, o último de apuramento direto para os ‘quartos’, nos quais já está confirmado o primeiro classificado, o Veszprém, com 24 pontos.



Os ‘verde e brancos’ defrontam o quinto classificado, com 10 pontos e em lugar de seguir para o play-off de acesso, bastando-lhe empatar para garantir que não é ultrapassado pelo Fuchse Berlin nem pelo Paris Saint-Germain, ambos com 16.