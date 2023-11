Sporting bate húngaros e tem o apuramento em aberto na Liga Europeia de andebol

Com este resultado, os 'leões' passam a ter os mesmos quatro pontos do adversário de hoje, mas vantagem no confronto direto (perderam por dois na Hungria), pelo que passam a ocupar o segundo lugar do grupo, atrás do ainda não apurado Constanta da Roménia, que tem sete pontos - inesperadamente, empatou 29-29 na Polónia, com o Chobry Glogow.



No pavilhão João Rocha, o Sporting entrou motivadíssimo, já que vinha de vitórias sobre FC Porto e Benfica, para o campeonato português. Vinha também insatisfeito pela forma como perdeu na Hungria, por dois golos, um jogo que parecia que tinha dominado, há uma semana.



A 'vingança' já ganhava forma ao intervalo, com 17-14 para os 'leões', que podem apurar-se para a ronda principal já na quinta jornada, se vencerem o seu próximo jogo e o Tatabanya perder.



A vitória até 'soube melhor' porque permite aos 'leões' assumir a vice-liderança do Grupo H, até aqui ocupada pela turma húngara.



O Tatabanya até começou melhor, mas a velocidade imposta pelo Sporting permitia já um 17-14 ao intervalo.



Os pupilos de Ricardo Costa continuaram fortes na segunda parte e o 'fosso' no marcador continuou a crescer, especialmente na parte inicial.



Os húngaros bem tentaram encurtar a desvantagem, mas sem sucesso, terminando a oito pontos dos 'leões'.



Natán Suárez (oito golos) e Orri Þorkelsson (seis) destacaram-se na finalização pelo Sporting, enquanto Mátyás Gyori (seis golos) foi o mais concretizador do Tatabanya.