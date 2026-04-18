Sporting e Benfica na final da Taça de Portugal em andebol





(Com Lusa)

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os ‘leões’, que defendem o troféu e que venceram fora na primeira mão por 40-37, voltaram a impor-se Marítimo por expressivo 42-28, uma diferença de 14 golos numa partida em que ao intervalo já comandava por 21-15.O sportinguista Salvador Salvador marcou oito golos, tantos quanto os insulares Délcio Pina e Diogo Silva.Depois de ter perdido na Maia por três tentos, 31-28, o Benfica superou o Águas Santas por iguais 14 tentos, nomeadamente por 36-22: ao intervalo, os anfitriões lideravam por 14-9.O Sporting, que procura o ‘penta’ na competição, é o clube com mais Taças de Portugal, nomeadamente 19, seguido do ABC, com 12, FC Porto, com nove, e do Benfica, com seis.A final disputa-se em 7 de junho, em local a designar.