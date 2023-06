Sporting na final da Taça de Portugal de andebol ao vencer FC Porto

Francisco Costa, com 15 golos, foi a grande figura dos ‘leões’, que afastaram os ‘dragões’ da possibilidade de conseguirem a ‘dobradinha’, depois do triunfo no campeonato.



A entrada das equipas no terreno de jogo ficou marcada pela guarda de honra do Sporting, equipa que até a última jornada lutou pelo título de campeão nacional, vencido, na última jornada pelo FC Porto, com apenas um ponto de diferença.



O momento foi muito aplaudido pelos cerca de 1.500 adeptos presentes no Pavilhão do Marítimo, em Santo António.



O Sporting, detentor do troféu, esteve melhor na primeira parte, na qual chegou a ter uma vantagem de seis golos, para atingir o intervalo a liderar por apenas dois (18-16).



No segundo tempo, os ‘leões’ foram-se mantendo no comando, até o FC Porto igualar a 24, aos 42 minutos, para, no minuto seguinte, voltar ao comando do encontro, pela primeira vez desde o golo inaugural de Rui Silva.



Na parte final do tempo regulamentar, o FC Porto conseguir colocar-se a vencer por 33-32, mas, quando parecia lançado para a final, Martim Costa restabeleceu a igualdade, com 15 segundos para jogar, forçando o prolongamento.



O tempo extra não trouxe novidades, com o equilíbrio a manter-se, mas com o FC Porto a virar na frente (36-35), graças a um golo de Nikolaj Christensen em cima do apito para intervalo.



A segunda parte foi ‘imprópria para cardíacos’, com o Sporting a fixar no último minuto o 39-38, que Andre Kristensen segurou com uma defesa extraordinária a dois segundos do final, colocando os ‘leões’ na final com o Marítimo (domingo, às 16:00).







Jogo no Pavilhão do Marítimo, no Funchal.



Sporting – FC Porto, 39-38 (após prolongamento).



Ao intervalo: 18-16.



No final do tempo regulamentar: 33-33.



No final da primeira parte do prolongamento: 35-36.







Sob a arbitragem de Rúben Maia, André Nunes, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting: Leo Maciel, Francisco Costa (15), Mamadou Gassama (6), Edney Oliveira, Salvador Salvador (6), Edmilson Araújo e Natán Suárez (2). Jogaram ainda Étienne Mocquais (1), Martim Costa (7), Andre Kristensen, Francisco Tavares (2), Espen Vag e Ronaldo Almeida.



Treinador: Ricardo Costa.



- FC Porto: Sebastian Frandsen, Leonel Fernandes (2), Nikolaj Christensen (2), Rui Silva (6), Daymaro Salina (7), Jack Thurin (2) e António Areia (3). Jogaram ainda Pedro Valdes (2), Pedro Cruz (2), Mamadou Soumare, Ignacio Jimenez (9), Nikola Mitrevski, Fábio Magalhães, André Sousa, Victor Alvarez e Diogo Branquinho (3).



Treinador: Magnus Andersson.







Marcha do marcador: 4-4 (05 minutos), 8-5 (10), 11-7 (15), 15-9 (20), 16-14 (25), 18-16 (intervalo), 21-19 (35),24-21 (40), 25-26 (45), 28-28 (50), 31-31 (55) e 33-33 (final regulamentar), 35-36 (final da primeira parte do prolongamento) e 39-38 (resultado final, após prolongamento).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.