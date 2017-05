Sporting vence Benfica e sagra-se campeão nacional de andebol

Lusa 31 Mai, 2017, 21:14 / atualizado em 31 Mai, 2017, 21:40 | Andebol

Os `leões`, que ao intervalo já venciam por 14-8, dependiam apenas de si para somarem ao 18.º título na prova, enquanto o FC Porto, que se sagrou vice-campeão, precisava de fazer um resultado melhor do que a equipa lisboeta, de nada valendo a vitória por 33-19 na receção ao Águas Santas.

A fase final do campeonato está ainda marcada por um protesto dos `dragões` ao jogo com o Benfica, derrota portista por 28-27, que foi negado pela Federação de Andebol de Portugal, mas os `azuis e brancos` recorreram da decisão para o conselho de justiça da federação.

O FC Porto lidera o `ranking` nacional com 20 títulos, seguido do Sporting com 18 e do ABC com 13.