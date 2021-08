Paralímpicos: André Ramos joga para o bronze no torneio de boccia BC1

O jogo entre André Ramos e o brasileiro, frente ao qual somou a única derrota na fase de grupos, está agendado para quarta-feira às 10:40 locais (02:40 de Lisboa), no Centro de Ginástica Ariake.



André Ramos, que se estreia em competições paralímpicas, foi hoje afastado da luta pelo ouro, depois de perder com o malaio Chew Wei Lun, por 9-2, no jogo das meias-finais.



No ciclismo, Luís Costa disputa a prova em linha da classe H5, composta por seis voltas de 13,2 quilómetros cada ao Autódromo Internacional de Fuji, depois de hoje ter sido sétimo no contrarrelógio.



No Ginásio Nacional Yoyogi, Beatriz Monteiro, de 15 anos, estreia-se no torneio de badminton SU5 frente à holandesa Megan Hollander, na primeira jornada do grupo C.



Após sete dias de competição, Portugal soma uma medalha de bronze, conseguida por Miguel Monteiro no lançamento do peso F40, e 10 diplomas.



- Quarta-feira, 01 setembro:



HORA LOCAL(Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA/CLASSE



09:30 (01:30) Luís Costa Ciclismo/Estrada/H5 (final)



10:40 (02:40) André Ramos Boccia/BC1 (medalha bronze)



18:40 (10:40) Beatriz Monteiro Badminton/SU5 (fase de grupos)