Paralímpicos. Portugal com esperança mas consciente das dificuldades

”, refere a chefe da missão portuguesa aos Jogos Tóquio2020.Leila Marques estabelece como “”, considerando que “”.A antiga nadadora, que chefiará 33 atletas de oito modalidades, lembra, a título de exemplo, os impactos da pandemia na preparação dos atletas de boccia, uma modalidade na qual Portugal tem grande historial.”, explicou.Leila Marques garante que apesar das dificuldades “inesperadas e que atingiram atletas de todo o mundo” a comitiva está “” e realça a importância de Portugal chegar a Tóquio com 17 estreantes e fazer a estreia nas modalidades de badminton e canoagem.”, refere.José Lourenço, presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), também assume “” e destaca como um ponto importante deste ciclo a equiparação das bolsas e prémios dos atletas paralímpicos às dos olímpicos.A chefe de missão garante que “”, destacando a importância do estágio de adaptação que ainda decorre em Fujisawa.Em termos logísticos, os Jogos Paralímpicos, que se realizam entre terça-feira e 5 de setembro, são, de acordo com Leila Marques, “”.”, explicou.

Ao longo de 10 participações em Jogos Paralímpicos, nove das quais consecutivas, Portugal conquistou 92 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo o atletismo, com 53, o boccia, com 26, e a natação, com nove, as três modalidades com mais pódios.





Eis a lista completa de atletas paralímpicos portugueses:



Atletismo: Ana Filipe, Carina Paim, Cláudia Santos, Cristiano Pereira, Hélder Mestre, João Correia, Manuel Mendes, Miguel Monteiro, Odete Fiúza, Sandro Baessa;



Badminton: Beatriz Monteiro;



Boccia: Abílio Valente, Ana Sofia Costa, André Ramos, Avelino Andrade, Carla Oliveira, Cristina Gonçalves, José Macedo, Manuel Cruz, Nélson Fernandes, Pedro Clara;



Canoagem: Alex Santos, Norberto Mourão;



Ciclismo: Telmo Pinão, Luís Costa;



Equestre: Ana Mota Veiga;



Judo: Djibrilo Iafa;



Natação: Daniel Videira, David Grachat, Diogo Cancela, Ivo Rocha, Marco Meneses e Susana Veiga.