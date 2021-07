Tóquio2020. João Paulo Azevedo acaba em 20.º no fosso olímpico com armas de caça

A prova foi dominada pelo checo Jiri Leptak, que só falhou um tiro dos 125 possíveis, enquanto o vila-condense fez duas séries com 25 tiros em 25 possíveis, duas de 23 e outra de 24.

Azevedo era o único português em prova no tiro com armas de caça, encerrando esta quinta-feira a participação com um 20.º lugar, a melhor prestação desde o 18.º lugar do seu treinador, Custódio Ezequiel, em Sydney2000.