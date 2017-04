Ana Cabecinha, João Vieira e Inês Henriques na Taça da Europa de Marcha

Lusa 27 Abr, 2017, 19:31 / atualizado em 27 Abr, 2017, 19:31 | Atletismo

Destaque, no plano das ausências, para Susana Feitor e Daniela Cardoso, que continuam sem competir na presente temporada, para a lesionada Vera Santos e ainda para Sérgio Vieira.



Com Ana Cabecinha (Pechão) e Inês Henriques (CN Rio Maior) em bom momento de forma, o terceiro elemento dos 20 km femininos fica, assim, menos forte que o habitual, já que a vaga é ocupada por Mara Ribeiro (Benfica).



As duas primeiras já estão pré-selecionadas para o Mundial de Londres e fizeram os mínimos por larga margem, mas a benfiquista, ainda sub-23, está a mais de três minutos das exigidas 1:34.00.



A opção de época para Mara Ribeiro, de 22 anos, serão os Europeus de Bydgoszcz, na Polónia.



João Vieira (Sporting) tem marca de qualificação para os 20 km, enquanto Miguel Carvalho (Benfica) ainda a procura, a exemplo de Pedro Isidro (Benfica), nos 50 km.



Estarão ainda na Taça da Europa, em Podebrady, na República Checa, os juniores Carolina Costa (Pechão), Inês Reis (Leões da Floresta) e Rodrigo Marques (Pechão).



As provas disputam-se a 21 de maio, último dia para obtenção de mínimos para o Mundial de Londres.