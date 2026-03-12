Atletismo
Armand Duplantis coloca em 6,31 metros o recorde do mundo do salto com vara
O sueco Armand Duplantis voltou esta quinta-feira a bater o recorde do mundo do salto com vara, ao conseguir 6,31 metros em `casa`, no `meeting` de Uppsala.
Duplantis, de 26 anos, adicionou um centímetro ao registo que tinha conseguido na final do salto com vara dos Mundiais de atletismo Tóquio2025, em 15 de setembro, quando ultrapassou a fasquia colocada a 6,30 metros.
Este foi a 15.ª vez que `Mondo` Duplantis bateu o recorde do mundo, desde que superou os 6,17 metros do francês Renaud Lavillenie em 2020.