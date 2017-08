Atleta peruano encontrado morto numa piscina nos Estados Unidos

Lusa 29 Ago, 2017, 07:24 | Atletismo

O corpo de David Torrence, de 31 anos, foi encontrado por volta das 07:30 (15:30 em Lisboa) pelos vizinhos da urbanização onde fica a piscina, segundo o relatório da polícia publicado pelo jornal peruano Depor.

As causas da morte vão ser determinadas após a autópsia, depois de a polícia não ter encontrado indícios suspeitos.

Torrence tinha regressado a Scottsdale, no estado do Arizona, há poucos dias, depois de uma prova que realizou no Reino Unido.

Durante os recentes Mundiais de Atletismo, em Londres, Torrence não passou as meias-finais dos 1.500 metros.

O atleta peruano detém os recordes nacionais dos 800 metros (1:47:01) e dos 1.500 metros (3:34:67), conquistados este ano, além da melhor marca nos 5.000 metros (13:23:20), alcançado em 2016 durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.

Nascido em Okinawa, no Japão, Torrence é filho de um norte-americano e de uma peruana, tendo decidido nacionalizar-se peruano para competir desde o ano passado com as cores da bandeira daquele país sul-americano.