Auriol Dongmo e Jessica Inchude lançam para as medalhas

Antes, a primeira a entrar em ação é Patrícia Silva, às 11:15 locais (03:15 em Lisboa), na primeira série de 800 metros, tendo prescindido de correr os 1.500 metros, para que também estava inscrita.

Patrícia Silva, que `vale` 2.00,79 minutos na distância, terá de ser uma das três primeiras classificadas para poder seguir para as meias-finais (no sábado, às 12:05, menos oito horas em Lisboa).

Terá como adversárias principais a italiana Eloisa Coiro, quarta nos Europeus de Apeldoorn, há duas semanas, a ugandesa Halimah Nakaayi, medalha de bronze nos Mundiais de 2019, a etíope Habitam Alemu (2.00,61) e ainda a queniana Lilian Odore (2.01,24).

Já na sessão da tarde, entra na pista Salomé Afonso, nos 1.500 metros, pelas 18:55 (10:55 em Lisboa). Como atletas mais destacadas, a vice-campeã da Europa encontrará a etíope Dirbe Welteji (5.58,89), vice-campeã mundial em 2023, a norte-americana Heather McLean (3.59,60), detentora da terceira melhor marca mundial do ano, e a medalha de bronze em Apeldoorn2025, a britânica Revee Walcott-Nolan.

As três primeiras de cada série passam diretamente para a final, que se realiza no domingo, às 20:28 (12:28 em Lisboa).

Pouco depois corre Isaac Nader, que está em Nanjing com a segunda marca entre os inscritos, logo atrás do norueguês Jacob Ingebrigtsen, recordista mundial. O medalhado de bronze em Apeldoorn2025 corre na quarta das eliminatórias de 1.500 metros (às 19:51, menos oito horas em Lisboa).

Como principais opositores, Isaac Nader terá de preocupar-se principalmente com o queniano Festus Langat (3.37,32) e o espanhol Mariano Garcia, vencedor dos 800 metros no Mundiais de pista coberta de 2022. Passam à final, no domingo, às 20:15 (12:15 em Lisboa), os dois primeiros de cada série, mais o melhor tempo seguinte.

A final do lançamento do peso está agendada para as 19:50 (11:50 em Portugal), com a presença da medalhada de bronze em Apeldoorn2025, Auriol Dongmo, e Jessica Inchude, quarta na mesma competição e medalhada de ouro na Taça da Europa de Lançamentos.

Numa prova onde estarão a campeã europeia, a neerlandesa Jessica Schindler, a canadiana Sarah Mitton, campeã mundial `indoor` no ano passado, a norte-americana Chase Jackson e a chinesa Lijiao Gong, campeã mundial em 2017 e 2019, as lusas aparecem como `outsiders` para um lugar de pódio.

O concurso estreia uma nova fórmula - em final direta, as 16 concorrentes fazem os mesmos três lançamentos habituais. Ao fim do terceiro ensaio, seguem em frente as 10 primeiras da classificação e há um reordenamento dos lançamentos. Na ronda seguinte, apenas seguem em frente as oito primeiras e apenas as seis primeiras podem fazer um sexto lançamento.