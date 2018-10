Batido recorde mundial da meia-maratona

Lusa Comentários 28 Out, 2018, 11:16 | Atletismo

Kiptum, de 29 anos, melhorou o recorde dos 21,097 quilómetros que pertencia ao eritreu Zersenay Tadesse, desde março de 2010, quando venceu a meia maratona da capital portuguesa.



O novo recordista tinha sido segundo na meia maratona de Copenhaga, em setembro último, com a marca de 59.09 minutos, detendo um recorde pessoal de 2:05.26 horas na maratona, conseguido em Amesterdão, em outubro de 2017.



Na corrida de hoje, Abraham Kiptum impôs-se ao etíope Jemal Yimer (58.31), que conseguiu o terceiro melhor tempo de sempre, e ao seu compatriota Abadi Hadis (58.43), segundo e terceiro classificados, respetivamente, enquanto a prova feminina foi vencida pela etíope Gelete Burka, em 1:06.10 horas.



Além do recorde masculino, também o feminino já tinha sido batido em Valência no ano passado, pela queniana Joyciline Jepkosgei, com o tempo de 1:04.51 horas.