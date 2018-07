Benfica e Sporting consideram que título de atletismo ainda está em aberto

Lusa Comentários 22 Jul, 2018, 12:24 | Atletismo

No final do primeiro dia de competição, no estádio 1.º de maio, em Braga, o Benfica lidera, nos homens, com uma margem de cinco pontos, para o segundo classificado Sporting, com uma diferença que ainda não permite festejos



A coordenadora do atletismo do Benfica, Ana Oliveira, frisou isso mesmo, embora mostrando-se, no sábado, "satisfeita" com a prestação dos atletas encarnados, nesta primeira ronda, mesmo reconhecendo que "até nem começou bem".



"Sabíamos que a nível da velocidade estávamos com algumas limitações, e infelizmente o Diogo [Antunes] magoou-se nos 100 metros. No salto em comprimento, com os zero pontos do Sporting, acabámos por não aproveitar na totalidade, e nos 1.500 metros foi uma aposta que não foi ganha, corremos um risco e não resultou", analisou Ana Oliveira.



A responsável do Benfica deu os parabéns aos seus atletas, esperando novo foco máximo, hoje, na segunda ronda da competição.



"Acabámos a jornada com cinco pontos de vantagem, mas sabemos que de nada servem para o que pode acontecer, pois qualquer equipa está sujeito a deslizes", completou.



Sob o facto de o clube estar a correr sob protesto nesta competição, Ana Oliveira vincou que "é reiterar de uma posição anterior".



"Incomoda-nos um continuado silencio da Federação [Portuguesa de Atletismo] sobre a questão que levantamos [sobre alegadas irregularidades no processo de filiação de atletas]. Penso que com um esclarecimento, a Federação iria respeitar mais os clubes, sejam eles quais foram", sublinhou.



Já da parte do Sporting, que foi o grande dominador em femininos desta primeira jornada do campeonato nacional de clubes, o diretor técnico Carlos Silva mostrou-se "orgulhoso" na prestação das suas atletas.



"Faço um balanço muito positivo na equipa feminina, não só pelo número pontos como pela prestação individual de cada atleta. Demonstraram a sua qualidade, e a razão de serem as campeãs europeias de clubes, associando vitórias a elevadas prestações", considerou.



Já sob prestação masculina, Carlos Silva considerou que "era possível fazer melhor".



"Estamos com cinco pontos de atraso, o que nos deixa tristes nesta primeira jornada. Vamos lutar para inverter isso. Tem de ser possível fazer melhor neste segundo dia, esta equipa [masculina] se quer continuar na senda do título tem de ser mais assertiva", completou.



O responsável do Sporting aludiu à curta desvantagem para o Benfica nos masculinos, para considerar que a equipa "até podia acabar esta jornada em vantagem", lembrando os zeros pontos no salto em comprimento, devido a lesão do seu atleta.



"Temos de demonstrar que queremos mais e vamos tentar recuperar com todas as forças", reiterou Carlos Silva.



Hoje, entre 16:45 e as 19:55, prosseguem as provas, da I divisão de clubes, com a segunda jornada do campeonato, novamente no estádio 1.º de Maio, em Braga, com entrada gratuita para o público.