Benfica terceiro no europeu de clubes de triatlo

Lusa Comentários 06 Out, 2018, 17:58 / atualizado em 07 Out, 2018, 08:54 | Atletismo

Num campeonato que decorreu na zona de Belém, em Lisboa, junto ao Monumento dos Combatentes, o Benfica não conseguiu defender o título conquistado no ano passado em Espanha, ficando em terceiro lugar no final de uma competição emotiva.



A equipa das 'águias' começou com a norte-americana Katie Zaferes, que terminou a sua parte da prova na frente, deixando alguma vantagem para João Silva (cuja filha Ema nasceu nesta madrugada), que se defendeu bem, embora tenha acusado algum desgaste.



Quando passou o testemunho a Vera Vilaça, o Benfica ainda estava na frente e a jovem atleta saiu na frente na natação, manteve-se líder no ciclismo, mas claudicou bastante na fase de corrida, passando a vez a João Pereira com mais de um minuto de desvantagem.



O experiente atleta 'encarnado' ainda fez um tempo intermédio abaixo de 20 minutos, mesmo com um problema mecânico na bicicleta, mas já era insuficiente para recuperar a liderança e ainda foi ultrapassado por outro atleta francês.



No final, triunfo dos franceses do Poissy, que já levam três títulos europeus, seguidos dos compatriotas do Metz, com o Benfica a subir ao pódio.



Para a estreante Katie Zaferes esta foi uma experiência muito interessante: "Temos uma forte equipa, senti alguma pressão por estar a estrear-me, mas dei o meu melhor e senti-me muito bem."



Mais comedido estava João Silva, o segundo a competir, que durante a madrugada assistiu ao nascimento da filha e, ainda assim, veio competir no Europeu: "Houve um misto de sentimentos, um de felicidade, com o nascimento da minha filha, que me puxou mais para cima, outro de cansaço, pois foram horas de ansiedade. Conseguimos chegar ao pódio, que era o objetivo, mas temos que trabalhar mais para voltarmos a ser campeões."



"Foi uma grande experiência. Com este terceiro lugar estamos orgulhosos por dar mais uma medalha para o Benfica. Pessoalmente, acho que estive muito bem na natação e no ciclismo, pois defrontei duas das melhores atletas, mas na corrida ressenti-me um pouco", disse Vera Vilaça, atleta que está ainda com algum atraso na sua preparação, pois vem de recuperar de uma intervenção cirúrgica ainda este ano, e que foi a terceira a competir, dando a vez a João Pereira.



Sobre a prova, o atleta portugês referiu: "Nós sentimos que era uma responsabilidade muito grande, mas tínhamos uma boa equipa e queríamos revalidar o título, mas sabíamos que seria muito complicado, porque estavam aqui equipas muito fortes, com bons atletas, e que tentariam tudo para chegar ao pódio."



"Competir em Lisboa, ou em Portugal, é competir em 'casa'. Sentimos alguma pressão, mas é uma pressão agradável, muito positiva, que nos obriga a dar o melhor. Foi muito bom estar aqui com todo este apoio, só foi pena não darmos o título, mas chegar a um pódio europeu é sempre motivo de orgulho", concluiu João Pereira.



Uma nota ainda para a formação do Olímpico de Oeiras, que terminou em oitavo lugar (melhorou um lugar em relação ao ano passado), com a formação do Alhandra no 12.º lugar.



Entretanto, na prova destinada aos atletas juniores, grande destaque para a formação do Alhandra SC, que conseguiu subir ao pódio no terceiro lugar, também eles superados por duas formações francesas, com o Clube de Natação de Torres Novas a ficar no quinto lugar.



Principais resultados:



Estafeta mista elites: 1.º Poissy Triathlon (FRA), 1:23.09 horas (com Leonie Periault, Anthony Pujades, Cassandre Beaugrand e Aurelien Raphael); 2.º Metz Triathlon (FRA), 1:23.35; 3.º, Benfica (POR), 1:23.43 (Katie Zaferes, João Silva, Vera Vilaça e João Pereira); 8.º Outsystems Olímpico de Oeiras (POR), 1:25.37; 12.º, Alhandra SC (POR), 1:27.15.



Terminaram 18 equipas.



Estafeta mista juniores: 1.º, Poissy Triathlon (FRA), 1:28.55 horas; 2.º, Les Piranhas (FRA), 1:30.05; 3.º, Alhandra SC (POR), 1:30.11 (Gabriela Ribeiro, João Queirós, Joana Oliveira, André Bôto); 5.º Clube de Natação de Torres Novas (POR), 1:31.50.



Terminaram 10 equipas.