Cancelado campeonato do mundo de meia-maratona

Segundo o organismo que gere o atletismo mundial, a decisão foi tomada por mutuo acordo, após longas discussões e entre o Comité Organizador Local (LOC) e Federação Chinesa de Atletismo.Entretanto, o Conselho Mundial da WA decidiu atribuir à cidade de Yangzhou a organização dos Campeonatos do Mundo de Estrada em 2027.disse Sebastian Coe, presidente da WA, acrescentando que a atribuição de uma nova competição à China”.Em 2023, a primeira edição dos Mundiais de Estrada, que decorrerão em Riga, abarcarão a meia-maratona, provas de outras distâncias, entre as quais os cinco quilómetros, e provas populares para todos quantos nelas queiram participar.A China mantém uma política de tolerância zero à covid-19, que inclui o bloqueio de cidades inteiras, testes em massa e o isolamento de todos os casos positivos e contactos diretos.