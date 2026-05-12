Cátia Azevedo de regresso aos treinos cinco semanas após ter sido mãe

"Está a correr muito bem, ainda bem. Ontem [segunda-feira], após cinco semanas, comecei a treinar e a delinear tudo até Los Angeles. O Tsanko [Arnaudov, marido e atleta do lançamento do peso] também está com os olhos lá. É difícil, mas não é impossível. Vamos tentar tornar o difícil em possível e termos a nossa melhor performance. Está a ser desafiante", revelou a recordista nacional dos 400 metros.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma assinatura de parceria entre o COP e uma empresa multienergética, Cátia Azevedo considerou que os desafios da maternidade podem ser ultrapassados, com o objetivo de "definir prioridades".

"Quero voltar a bater o recorde nacional e melhorar o 16.º lugar que tive em Jogos. É a quarta participação e temos de a fazer bem feita. Estou a fazer tudo para fazer ainda melhor", apontou a atleta, que esteve em Rio2016, Tóquio2020 e Paris2024.

Agora na qualidade de mãe, Cátia Azevedo, com 32 anos, sublinhou ainda mais a importância dos apoios destinados aos atletas olímpicos, elogiando o trabalho do COP no apoio e desenvolvimento da preparação para as principais competições.

"Acho que se está cada vez mais a pegar nas lacunas que havia nos apoios. Está a tentar procurar-se o melhor equilíbrio entre os atletas e o COP. O pouco que seja, já é uma ajuda. Por acaso, é uma boa ajuda. Acho que temos sido muito felizes e temos de agradecer muito ao COP. Em Los Angeles, vamos estar muito melhores do que estivemos no Rio2016", sentenciou a velocista, que representa o Sporting.