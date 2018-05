Chinesa bate recorde mundial de Inês Henriques

Lusa Comentários 05 Mai, 2018, 10:25 | Atletismo

Inês Henriques, atleta do CN Rio Maior, que era recordista mundial com o tempo de 04:05.56 horas, alcançado em 13 de agosto de 2017 nos Mundiais de Londres, não concluiu a prova do Campeonato do Mundo de Nações em Marcha Atlética disputada em Taicang.

A chinesa Rui Liang alcançou o tempo de 04:04.36, com este país a conseguir, ainda, o segundo lugar do pódio através de Hang Yin e o tempo de 04:09.09 horas. Coube à australiana Claire Tallent a medalha de bronze, ao fazer os 50 quilómetros de marcha em 04:09.33 horas.

Na prova feminina, a China venceu por equipas.

O português Pedro Isidro, que competia igualmente nos 50 quilómetros de marcha, também não terminou a prova, onde o Japão fez o pleno e conquistou os três lugares do pódio com Hirooki Arai (03:44.25 horas), Hayato Katsuki (mais seis segundos) e Satoshi Maruo (com o tempo de 03:44.52 horas).

O Japão ganhou ainda por equipas.