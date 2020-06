Covid-19. 32.ª Meia-Maratona "cidade de Ovar" adiada para outubro de 2021

O AFIS/Ovar, em articulação com as autoridades competentes, tomou a decisão de adiar a 32.ª Meia-Maratona “Cidade de Ovar” e todas as provas com ela relacionadas, para dia 3 de outubro de 2021.