Covid-19. Etapa de Londres da Liga Diamante cancelada

O organismo que regula a modalidade do Reino Unido explicou que “a decisão foi tomada tendo em consideração a evolução da pandemia” no Reino Unido, o país mais afetado na Europa, com 32.065 mortos e mais de 222 mil casos confirmados de infeção.

A Liga Diamante, que deveria ter-se iniciado em 17 de abril, em Doha, está a ser fortemente condicionada pela pandemia de covid-19, à semelhança do que acontece com a maioria das competições desportivas mundiais, com várias etapas a sofrerem adiamentos e cancelamentos.





Mantêm-se apenas quatro datas do calendário original – Mónaco, em 10 de julho, Xangai, em 13 de agosto, Gateshead, em 16 de agosto, e Bruxelas, em 4 de setembro -, uma vez que as alterações introduzidas na prova de Oslo, em 11 de junho, aproximam-na de um evento de exibição.