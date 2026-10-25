Duarte Gomes sobe a segundo português de sempre na meia maratona

O atleta do Sporting foi 17.º classificado em Valência e ultrapassou Luís Jesus, que tinha conseguido 1:00.56 horas em 1997, na tabela dos melhores portugueses de sempre, ficando apenas atrás do recordista nacional Samuel Barata.



Igualmente em Valência, em 2023, Samuel Barata bateu o recorde nacional de Luís Jesus, ao correr em 59.40 minutos, tendo ainda a segunda melhor marca nacional de sempre, com 1:00.36 horas.



Na 20.ª posição chegou Rui Pinto, em 1:01.21, e tirou mais de meio minuto à sua anterior melhor marca pessoal, que era de 1:01.52, entrando igualmente para os 10 melhores portugueses de sempre.



A meia maratona de Valência foi ganha pelo espanhol Rodrigue Kwizera, que bateu o recorde nacional, com 58.03 minutos, com a queniana Sheila Chepkirui a vencer a corrida feminina, em 1:03.51, a melhor marca mundial do ano e a sétima melhor de sempre.