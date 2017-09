Eliud Kipchoge vence maratona de Berlim

Lusa 24 Set, 2017, 12:30 | Atletismo

No setor feminino, a vitória foi para outra queniana, Gladys Cherono, que triunfou com um tempo de 2:20.23.



A prova masculina ficou marcada pelo abandono dos dois grandes favoritos, o etíope Kenenisa Bekele e o queniano Wilson Kipsang, que desistiram antes do quilómetro 30 km e privaram a prova do duelo mais aguardado. O novo recorde do mundo, que se antecipava, também ficou por estabelecer.



"As condições não estavam fáceis, devido à chuva. Felizmente, não havia muito vento. Estou contente por ter batido Adola. Não esperava ter de me bater com alguém que não Bekele ou Kipsang", afirmou o vencedor.