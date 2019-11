Érica Gomes garante vaga para Portugal nos Jogos Paralímpicos

Érica Gomes conseguiu a marca de 5,46 metros, terminando a prova atrás da polaca Karolina Kucharczyk (6,21), da russa Aleksandra Ruchkina (5,62) e da croata Mikela Ristoski (5,61), que ocuparam o pódio.O quarto lugar de Érica Gomes assegurou uma vaga nos Jogos Paralímpicos, a segunda que Portugal consegue nos Mundiais que decorrem no Dubai, garantida anteriormente com a medalha de prata de Carolina Duarte nos 200 metros T13 (deficiência visual).Miguel Monteiro ficou no quinto lugar do lançamento do peso F40, com 10,18 metros, e Ana Filipe e Cláudia Santos foram sétima e nona classificadas, também no salto em comprimento T20, com as marcas de 5,24 e 5,12 metros, respetivamente, enquanto Maria Odete Fiúza terminou na 10.ª posição dos 1500 metros T11.

Portugal tem, até à data, asseguradas 14 vagas nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020: 10 no boccia, duas no atletismo, uma na paracanoagem e uma no paraciclismo.