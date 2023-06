Estafeta feminina de 4x100 metros bateu recorde nacional

O Encontro Ibérico de Estafetas, integrado no "meeting" de Huelva, foi amplamente dominado pelos velocistas espanhóis, que ganharam todas as provas, com Portugal a ter como melhor o segundo lugar das suas velocistas principais.O anterior recorde, de 44,70 segundos, iria fazer 14 anos dentro de duas semanas, uma vez que foi estabelecido em 20 de junho de 2009.As lusas obtiveram o novo recorde na segunda corrida da série principal, depois de desiludirem na primeira corrida, em que não conseguiram terminar.A estafeta de 4x100 metros masculina de sub-18 também conseguiu a melhor marca de sempre. A equipa portuguesa, composta por André Reis, Pedro Afonso, Rui Serras e João Mota, cortou a meta em segundo lugar, com a marca de 41,79 segundos, superando em dois centésimos a anterior melhor marca (41,81, de 25 de maio de 2022).A principal equipa portuguesa chegou em terceiro lugar, com a marca de 39,26 segundos (melhor registo do ano), com Carlos Nascimento, Sisinio Ambriz, Delvis Santos e André Prazeres nos percursos.Antes, a seleção composta por Carlos Nascimento, Gabriel Maia, Delvis Santos e André Prazeres fora terceira com 39,49 segundos, na outra corrida.Nas seleções jovens, Portugal em sub-20 foi segundo, com 40,82 segundos (David Landim, André Franco, Sisinio Ambriz e Pedro Afonso).Em femininos, na primeira corrida, Portugal sub-20 foi terceiro, com 46,84 (Beatriz Castelhano, Lourdes Oliveira, Inês Alves, Melissa Sereno), Portugal sub-23 foi quarto com 47,55 segundos (Beatriz Andrade, Joana Barreto, Lara Pinto e Melissa Mendes), com Portugal sub-18 em quinto lugar, com 47,62 segundos (Raquel Silva, Tatiana Pereira, Joana Pestana e Marta Alves).Mais tarde, Portugal sub-20 foi segundo com 46,28 segundos (Beatriz Castelhano, Lurdes Oliveira, Inês Alves e Joana Barreto), e Portugal sub-18 foi terceiro, com 47,68 (Lara Pinto, Tatiana Pereira, Joana Pestana e Marta Alves).