Fatoumata melhora recorde nacional dos 400 metros barreiras

No Estádio Letzigrund, a barreirista lusa retirou 25 centésimos ao anterior máximo fixado há duas semanas nos Europeus de Birmingham, onde conquistara a medalha de bronze, assegurando a presença na final do circuito, agendada para a próxima semana, em Bruxelas.

"Desta vez não estou tão em choque como quando ganhei a medalha em Birmingham, porque sabia que conseguia correr em 53,30 segundos. Estou muito satisfeita com o que consegui aqui hoje", declarou a atleta à organização da Diamond League.

A portuguesa destacou ainda a capacidade para lidar com a pressão nas grandes competições.

"Sinto que lido particularmente bem com a pressão. O meu treinador está sempre a dizer-me para me manter concentrada e focada em mim própria, e não no que se passa à minha volta", acrescentou.