Federação de atletismo exalta construção de CAR para jovens atletas em Sintra

“A Federação Portuguesa de Atletismo assinou um protocolo com a GNR que muito nos honra e a partir do qual vai nascer, dentro das instalações da Escola da GNR um complexo só para atletismo, que vai ser construído pela Câmara Municipal de Sintra", informou o presidente da FPA, Domingos Castro.



À margem da Corrida Solidária Make-A-Wish, que se realizou na Escola da GNR, em Monte Abraão, onde este complexo será edificado, Domingos Castro deixou palavras de reconhecimento à GNR e à CM Sintra.



“Já temos aval pela parte da Câmara e, por isso, em breve iremos fazer uma cerimónia pública com as três entidades - GNR, federação e CM Sintra – porque, realmente, vai ser algo espetacular para todos nós. Aqui mesmo lado estão as instalações da GNR e este complexo vai ser construído dentro das mesmas. O contrato [protocolo] está a ser preparado entre as entidades”, informou ainda o presidente da FPA.



O responsável máximo pelo atletismo em Portugal considerou estar a viver “um dia de festa” para o desporto português, saudando a parceria.



“Estamos muito gratos à CM Sintra pela construção deste complexo, que vai ser uma junção do desporto com as autoridades, pois os próprios militares devem também praticar atividade física. Por isso, este é um dia de festa para o desporto e para as autoridades. Temos aqui os representantes máximos da GNR e é, para nós, uma honra”, assinalou.



