Atletismo
Francesco Fortunato bate recorde mundial dos 5.000 metros marcha em pista curta
O marchador italiano Francesco Fortunato tirou quase 13 segundos ao recorde mundial dos 5.000 metros em pista curta, ao cumprir 17:54,48 minutos durante os campeonatos italianos, disputados em Ancona.
Fortunato já feito feito 17.55,65 nos campeonatos no ano passado, mas um problema técnico invalidou a homologação do resultado, pelo que se mantiveram os 18.07,08 estabelecidos pelo russo Mikhail Shchennikov em 1995.
"Estou satisfeito comigo próprio. Cheguei aqui para tentar novamente e não desisti. Após a deceção do ano passado, acho que merecia este recorde", afirmou no final o atleta.
