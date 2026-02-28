Francesco Fortunato bate recorde mundial dos 5.000 metros marcha em pista curta





Fortunato já feito feito 17.55,65 nos campeonatos no ano passado, mas um problema técnico invalidou a homologação do resultado, pelo que se mantiveram os 18.07,08 estabelecidos pelo russo Mikhail Shchennikov em 1995."Estou satisfeito comigo próprio. Cheguei aqui para tentar novamente e não desisti. Após a deceção do ano passado, acho que merecia este recorde", afirmou no final o atleta.