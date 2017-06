Francisco Belo bate recorde nacional do disco por duas vezes e sagra-se campeão

Lusa 11 Jun, 2017, 22:22 | Atletismo

"Não posso dizer que estava à espera, mas estou bem, ando a treinar bem e quando chegamos às provas é quando temos de demonstrar que realmente temos qualidades e conseguimos atingir objetivos. Espero continuar a fazer boas marcas e a bater o recorde nacional do disco", disse aos jornalistas Francisco Belo, que, no sábado, tinha conquistado o terceiro lugar no lançamento do peso.

A falar aos jornalistas, o atleta do Benfica explicou que o seu pensamento está nos mundiais, a disputar em Londres, em agosto, e em conseguir mínimos para conseguir ir disputar o lançamento do disco, visto que já se encontra qualificado para a prova, mas na modalidade do peso.

O ano do lançador de 26 anos tem sido `recheado` de momentos memoráveis, tendo em conta que também este ano tinha estabelecido o anterior recorde do disco, e que também está perto de acabar o curso de medicina e começar a trabalhar na área.

"Nós não somos só atletas, as pessoas esquecem-se. Tenho que equilibrar a minha vida no desporto, mas também na faculdade que estou quase a acabar [curso de Medicina]. Falta uma semana, vou fazer a tese de mestrado e o exame e para o ano estou a trabalhar. É um ano importante por causa disso, a sensação de acabar um curso de seis anos que tirou de mim muita dedicação e esforço, mas deu-me muita paciência. A verdade é que fui obrigado a ser uma pessoa paciente e as coisas este ano estão a correr muito bem. Vou continuar a lutar para fazer mais e melhor", revelou.