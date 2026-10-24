Atletismo
Gianmarco Tamberi e Audrey Werro eleitos atletas europeus do ano
O italiano Gianmarco Tamberi e a suíça Audrey Werro, campeões continentais do salto em altura e dos 800 metros, respetivamente, foram hoje eleitos atletas europeus do ano, na gala da European Athletics, em Lausana, na Suíça.
Detentor da melhor marca mundial da época na altura, com 2,37 metros, Tamberi bateu a concorrência de outros dois saltadores, o sueco Armand Duplantis, recordista e detentor das 15 melhores marcas de sempre na vara, e o grego Miltiadis Tentoglou, dominador no comprimento em 2026.
“Estou muito feliz, porque foi muito difícil para mim depois de 2025. Sou jovem, mas começamos a pensar que talvez a carreira esteja quase no fim. Era muito importante regressar e ter um bom desempenho”, expressou o transalpino, que enfrentou problemas de saúde e lesões desde a conquista da medalha de ouro nos Europeus Roma2024 e voltou aos êxitos este ano.
Campeão olímpico em Tóquio2020, o saltador, de 34 anos, arrebatou o quarto título europeu, e terceiro seguido, em Birmingham2026 e impôs-se na edição inaugural do Ultimate Championship, em Budapeste, onde se tinha sagrado campeão mundial em 2023 e fez a melhor marca da época.
A exemplo de Gianmarco Tamberi, que sucedeu a Duplantis como atleta continental masculino do ano, Audrey Werro foi reconhecida pela primeira vez pela European Athletics, cujas distinções são atribuídas desde 1993.
A helvética impôs-se à fundista italiana Nadia Battocletti, campeã mundial em pista curta dos 3.000 metros em Torun2026 e bicampeã continental dos 5.000 e 10.000 ao ar livre, e à velocista britânica Amy Hunt, medalha de ouro nos 100, 200, 4x100 e 4x100 mistos nos Europeus Birmingham2026.
“A temporada foi incrível e ainda é um pouco difícil processar tudo o que aconteceu. Quero ser dona do recorde do mundo e isso está sempre na minha mente, mas preciso de continuar a trabalhar e talvez um dia consiga”, frisou Werro, que sucedeu à neerlandesa Femke Bol no prémio.
Terceira mais veloz da história nos 800 metros, com 1.53,70 minutos, a suíça, de 22 anos, conquistou um inédito troféu europeu, triunfou pela segunda vez consecutiva na final da Liga Diamante e superiorizou-se no Ultimate Championship, sendo medalha de prata nos Mundiais ‘indoor’.
Na cerimónia Golden Tracks, a European Athletics entregou também os galardões de estrelas em ascensão ao checo Michal Rada, dos 400 metros barreiras, e à búlgara Viktoria Angelova, do triplo salto, com a particularidade de a saltadora ter sucedido no historial a Audrey Werro.
Entre outros prémios, o organismo regulador europeu do atletismo agraciou ainda os portugueses José Barros e Walquiria Campelo, ambos na secção de treinadores, e Daniel Leandro, na categoria de associações-membro.
José Barros orienta Gerson Baldé, campeão do mundo ‘indoor’ do salto em comprimento em Torun2026, tal como Walquiria Campelo trabalha com Mamudo Baldé, que fixou o recorde mundial dos 100 metros na classe T54 nos Campeonatos de Portugal e é o atleta mundial mais rápido em cadeira de rodas, enquanto Daniel Leandro coordena o projeto Kids Athletics.
“Estou muito feliz, porque foi muito difícil para mim depois de 2025. Sou jovem, mas começamos a pensar que talvez a carreira esteja quase no fim. Era muito importante regressar e ter um bom desempenho”, expressou o transalpino, que enfrentou problemas de saúde e lesões desde a conquista da medalha de ouro nos Europeus Roma2024 e voltou aos êxitos este ano.
Campeão olímpico em Tóquio2020, o saltador, de 34 anos, arrebatou o quarto título europeu, e terceiro seguido, em Birmingham2026 e impôs-se na edição inaugural do Ultimate Championship, em Budapeste, onde se tinha sagrado campeão mundial em 2023 e fez a melhor marca da época.
A exemplo de Gianmarco Tamberi, que sucedeu a Duplantis como atleta continental masculino do ano, Audrey Werro foi reconhecida pela primeira vez pela European Athletics, cujas distinções são atribuídas desde 1993.
A helvética impôs-se à fundista italiana Nadia Battocletti, campeã mundial em pista curta dos 3.000 metros em Torun2026 e bicampeã continental dos 5.000 e 10.000 ao ar livre, e à velocista britânica Amy Hunt, medalha de ouro nos 100, 200, 4x100 e 4x100 mistos nos Europeus Birmingham2026.
“A temporada foi incrível e ainda é um pouco difícil processar tudo o que aconteceu. Quero ser dona do recorde do mundo e isso está sempre na minha mente, mas preciso de continuar a trabalhar e talvez um dia consiga”, frisou Werro, que sucedeu à neerlandesa Femke Bol no prémio.
Terceira mais veloz da história nos 800 metros, com 1.53,70 minutos, a suíça, de 22 anos, conquistou um inédito troféu europeu, triunfou pela segunda vez consecutiva na final da Liga Diamante e superiorizou-se no Ultimate Championship, sendo medalha de prata nos Mundiais ‘indoor’.
Na cerimónia Golden Tracks, a European Athletics entregou também os galardões de estrelas em ascensão ao checo Michal Rada, dos 400 metros barreiras, e à búlgara Viktoria Angelova, do triplo salto, com a particularidade de a saltadora ter sucedido no historial a Audrey Werro.
Entre outros prémios, o organismo regulador europeu do atletismo agraciou ainda os portugueses José Barros e Walquiria Campelo, ambos na secção de treinadores, e Daniel Leandro, na categoria de associações-membro.
José Barros orienta Gerson Baldé, campeão do mundo ‘indoor’ do salto em comprimento em Torun2026, tal como Walquiria Campelo trabalha com Mamudo Baldé, que fixou o recorde mundial dos 100 metros na classe T54 nos Campeonatos de Portugal e é o atleta mundial mais rápido em cadeira de rodas, enquanto Daniel Leandro coordena o projeto Kids Athletics.
(Com Lusa)