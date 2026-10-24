Gianmarco Tamberi e Audrey Werro eleitos atletas europeus do ano





(Com Lusa)

Detentor da melhor marca mundial da época na altura, com 2,37 metros, Tamberi bateu a concorrência de outros dois saltadores, o sueco Armand Duplantis, recordista e detentor das 15 melhores marcas de sempre na vara, e o grego Miltiadis Tentoglou, dominador no comprimento em 2026.“Estou muito feliz, porque foi muito difícil para mim depois de 2025. Sou jovem, mas começamos a pensar que talvez a carreira esteja quase no fim. Era muito importante regressar e ter um bom desempenho”, expressou o transalpino, que enfrentou problemas de saúde e lesões desde a conquista da medalha de ouro nos Europeus Roma2024 e voltou aos êxitos este ano.Campeão olímpico em Tóquio2020, o saltador, de 34 anos, arrebatou o quarto título europeu, e terceiro seguido, em Birmingham2026 e impôs-se na edição inaugural do Ultimate Championship, em Budapeste, onde se tinha sagrado campeão mundial em 2023 e fez a melhor marca da época.A exemplo de Gianmarco Tamberi, que sucedeu a Duplantis como atleta continental masculino do ano, Audrey Werro foi reconhecida pela primeira vez pela European Athletics, cujas distinções são atribuídas desde 1993.A helvética impôs-se à fundista italiana Nadia Battocletti, campeã mundial em pista curta dos 3.000 metros em Torun2026 e bicampeã continental dos 5.000 e 10.000 ao ar livre, e à velocista britânica Amy Hunt, medalha de ouro nos 100, 200, 4x100 e 4x100 mistos nos Europeus Birmingham2026.“A temporada foi incrível e ainda é um pouco difícil processar tudo o que aconteceu. Quero ser dona do recorde do mundo e isso está sempre na minha mente, mas preciso de continuar a trabalhar e talvez um dia consiga”, frisou Werro, que sucedeu à neerlandesa Femke Bol no prémio.Terceira mais veloz da história nos 800 metros, com 1.53,70 minutos, a suíça, de 22 anos, conquistou um inédito troféu europeu, triunfou pela segunda vez consecutiva na final da Liga Diamante e superiorizou-se no Ultimate Championship, sendo medalha de prata nos Mundiais ‘indoor’.Na cerimónia Golden Tracks, a European Athletics entregou também os galardões de estrelas em ascensão ao checo Michal Rada, dos 400 metros barreiras, e à búlgara Viktoria Angelova, do triplo salto, com a particularidade de a saltadora ter sucedido no historial a Audrey Werro.Entre outros prémios, o organismo regulador europeu do atletismo agraciou ainda os portugueses José Barros e Walquiria Campelo, ambos na secção de treinadores, e Daniel Leandro, na categoria de associações-membro.José Barros orienta Gerson Baldé, campeão do mundo ‘indoor’ do salto em comprimento em Torun2026, tal como Walquiria Campelo trabalha com Mamudo Baldé, que fixou o recorde mundial dos 100 metros na classe T54 nos Campeonatos de Portugal e é o atleta mundial mais rápido em cadeira de rodas, enquanto Daniel Leandro coordena o projeto Kids Athletics.