Irina Rodrigues na final do lançamento do disco, Liliana Cá de fora

Na sua quarta presença olímpica, a médica leiriense, de 33 anos, assegurou a presença na final, marcada para segunda-feira, às 20:30 locais (19:30 em Lisboa), graças ao seu primeiro lançamento, a 62,90 metros, num concurso completado por uma tentativa a 60,54 e um nulo.

Já Liliana Cá, de 37 anos, depois do melhor resultado luso na disciplina, o quinto lugar em Tóquio2020, e da medalha de bronze nos Europeus Roma2024, falhou a qualificação, quedando-se pela 14.ª marca, com os 62,43 do seu segundo ensaio, depois de abrir a competição com 57,59 e fechar com 59,55.

A 12.ª e última vaga para a final foi conquistada pela alemã Marike Steinacker, com um lançamento a 62,63.