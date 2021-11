Jacob Kiplimo bate recorde do mundo na meia maratona de Lisboa

O ugandês Jacop Kiplimo bateu este domingo o recorde mundial na 30.ª edição da meia maratona de Lisboa, com o tempo de 57.31 minutos, enquanto a etíope Tsehay Beyan venceu a prova feminina, em 1:06.06 horas.