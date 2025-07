Jessica Inchude foi sétima no peso do meeting ISTAF de Berlim

A portuguesa atirou a 18,35 metros, em prova conquistada pela sueca Fanny Roos, com 19,04.



Inchude já tem marca de qualificação para os Mundiais de Tóquio, a exemplo da recordista nacional, Auriol Dongmo, sábado vencedora no meeting de Schifflange, no Luxemburgo.



Em Tóquio Portugal deverá ter também Eliane Bandeira, atualmente 20.ª no ranking de qualificação para os Campeonatos do Mundo.