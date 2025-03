Jessica Inchude vence na Taça da Europa de Lançamentos

Inchude chegou ao seu novo recorde pessoal na última tentativa, deixando a alemã Katharina Maisch, com 18,58 metros, no segundo lugar, enquanto no terceiro ficou a espanhola María Belén Toumil, com um registo de 17,37.



Todos os seis lançamentos que a atleta portuguesa fez serviam para conseguir o primeiro lugar, abrindo o concurso com 18,71 metros, conseguindo nos seguintes 18,74, 19,03, 18,67 e 18,69, antes de terminar com os 19,21.