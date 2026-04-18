Atletismo
João Azevedo e Beatriz Fernandes campeões nacionais de milha em estrada
João Azevedo (EA Rosa Oliveira) e Beatriz Fernandes (Vitória de Guimarães) sagraram-se hoje campeões nacionais de milha em estrada, em Eiras, Coimbra, onde o Sporting e o Run Tejo garantiram os títulos masculino e feminino, respetivamente.
João Azevedo cumpriu os 1.609,34 metros do percurso em 04.14,19 minutos, superando, no ‘foto finish’, Diogo Fraga (Run Tejo), que repetiu o segundo lugar de 2025, enquanto o sportinguista Rodrigo Lima não conseguiu manter o título, ficando em terceiro.
Beatriz Fernandes impôs-se em 4.56 minutos, superando a Catarina Carmo e Maria Vinagre.
Na prova por equipas, o Sporting foi campeão masculino com 24 pontos, enquanto na feminina o Run Tejo assegurou o cetro com 49.
Destaque ainda para os recordes nacionais juniores de Francisco Jogo, em 4.19, e de Mariana Moreira, em 4.57.
