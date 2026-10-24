João Vieira oitavo na meia maratona de marcha do meeting de Lusatian

O veterano marchador português, de 50 anos, concluiu a meia maratona em 1:30.40 horas, não conseguindo aproximar-se do seu recorde nacional, de 1:29.54, conseguido em Dudince, na Eslováquia, em março.



Perseus Karlström venceu de forma clara, em 1:23.24 horas, com mais de quatro minutos de vantagem sobre os restantes atletas, com o alemão Leo Köpp em segundo, em 1:27.45, e o letão Raivo Saulgriezis a fechar o pódio, em 1:28.00.