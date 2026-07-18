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José Carlos Pinto bate recorde nacional dos 5.000 metros
O atleta português José Carlos Pinto estabeleceu hoje um novo recorde nacional dos 5.000 metros, ao vencer o Meeting Nacht van de Atletiek, na Bélgica, com 12.59,75 minutos.
José Carlos Pinto tornou-se o primeiro português a baixar dos 13 minutos na distância, superando um máximo que permanecia intacto há quase três décadas.
O anterior recorde, da autoria de António Pinto, estava fixado em 13.02,86 minutos, desde 1998.
Com a marca agora alcançada, José Carlos Pinto melhorou o registo histórico em mais de três segundos.
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