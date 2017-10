Leões continuam a reforçar atletismo

RTP 30 Out, 2017, 17:38 | Atletismo

De disciplinas distintas, mas todos provenientes do 'rival' Benfica, os três atletas demonstraram ambição e vontade de triunfar na chegada. Cátia Pereira, a mais experiente do trio, revelou o que a ajudou a tomar a decisão. "É um projecto bastante ambicioso. Foi o que me convenceu. Quero, sem dúvida, estar no Campeonato da Europa e bater o recorde nacional", começou por dizer, explicando que o espírito que associa aos leões também foi importante na sua decisão. "Neste momento somos três varistas, as melhores, e o apoio no Sporting CP é diferente. Julgo que é uma equipa mais unida. Faz-me lembrar o Clube que conheci quando Moniz Pereira ainda estava a comandar o colectivo".



Carina Vanessa, por sua vez, reforçou que este é um passo que a pode ajudar neste início de carreira e traça esse desenvolvimento como objectivo principal. "Fiquei muito lisonjeada com este convite. Esperava e não esperava. Era algo que pretendia, acima de tudo. Pelo que vejo dentro e fora da pista, a união e a garra desta equipa podem-me beneficiar. Vou aprender muito ao vir para aqui. Quero melhorar as minhas marcas e participar em campeonatos internacionais", atirou, tal como Luís Monteiro, que passa agora para o escalão de sub-23.



"Pode-se esperar que dê o meu melhor para ajudar o símbolo que levo ao peito e que seja um leão. Vou para cima deles", atirou, entre sorrisos, dizendo que está a concretizar algo que esperava desde cedo. "Chegar aqui é o meu objectivo desde criança. Sempre fui Sportinguista. O objectivo será sempre ganhar, ganhar, ganhar. Tenho metas para o longo e para o curto-prazo. Quero ser campeão nacional, estar presente em provas internacionais", finalizou o meio-fundista que corre sobretudo os 800 e 1.500 metros.