Lisboa recebeu mais de 700 atletas e bate recordes no Nacional de Veteranos de Atletismo



Um dos grandes destaques da competição foi o número expressivo de marcas alcançadas: foram estabelecidos 31 novos recordes nacionais, além de dois recordes igualados, num sinal claro da qualidade presente em pista. Um dos grandes destaques da competição foi o número expressivo de marcas alcançadas: foram estabelecidos 31 novos recordes nacionais, além de dois recordes igualados, num sinal claro da qualidade presente em pista.



No total, 24 atletas — 12 homens e 12 mulheres — inscreveram o seu nome na história do atletismo veterano nacional, ao alcançarem novos máximos nos respetivos escalões.



Entre as prestações individuais, destaque para Bernardino Pereira, do Clube de Futebol “Os Belenenses”, que no escalão M90 alcançou três novos recordes nacionais nas provas de 400, 800 e 1500 metros. O atleta confirma assim uma fase excecional, depois de ter recentemente estabelecido também um recorde europeu nos 3.000 metros. No total, 24 atletas — 12 homens e 12 mulheres — inscreveram o seu nome na história do atletismo veterano nacional, ao alcançarem novos máximos nos respetivos escalões.Entre as prestações individuais, destaque para Bernardino Pereira, do Clube de Futebol “Os Belenenses”, que no escalão M90 alcançou três novos recordes nacionais nas provas de 400, 800 e 1500 metros. O atleta confirma assim uma fase excecional, depois de ter recentemente estabelecido também um recorde europeu nos 3.000 metros.



Também Sónia Freitas, no escalão F50, teve uma prestação em evidência, ao conquistar quatro recordes nacionais individuais nas provas de 100 e 400 metros. A atleta integrou ainda as estafetas 4x100 e 4x400 metros que também bateram recordes nacionais, reforçando o impacto da sua participação.



A organização, a cargo da Associação de Atletismo de Lisboa, foi amplamente elogiada, com o contributo de atletas, treinadores e equipas técnicas a revelar-se decisivo para o sucesso do evento. A organização, a cargo da Associação de Atletismo de Lisboa, foi amplamente elogiada, com o contributo de atletas, treinadores e equipas técnicas a revelar-se decisivo para o sucesso do evento.



No final, Domingos Castro, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, destacou o ambiente vivido ao longo da competição. “Os atletas estavam felizes, apesar das condições climatéricas exigentes, e isso é o mais importante”, afirmou.



Também o vice-presidente Paulo Guerra sublinhou o caráter positivo da prova, referindo que, de acordo com o feedback recolhido, esta terá sido uma das melhores edições dos campeonatos nacionais. O dirigente lembrou ainda o recorde de participações registado este ano e apontou já à próxima edição o objetivo de crescer ainda mais. Também o vice-presidente Paulo Guerra sublinhou o caráter positivo da prova, referindo que, de acordo com o feedback recolhido, esta terá sido uma das melhores edições dos campeonatos nacionais. O dirigente lembrou ainda o recorde de participações registado este ano e apontou já à próxima edição o objetivo de crescer ainda mais.



Os Campeonatos Nacionais de Veteranos de 2026 ficam assim marcados como uma das edições mais participadas e competitivas dos últimos anos. Entre recordes, emoção até ao último momento e um forte espírito de fair-play, Lisboa voltou a afirmar-se como palco de referência para o atletismo nacional.

Apesar das altas temperaturas que se fizeram sentir durante o fim de semana, a prova decorreu com forte espírito competitivo e entreajuda, confirmando o dinamismo e a vitalidade do atletismo veterano em Portugal.