Lourenço Rodrigues conquista bronze nos 3.000 metros obstáculos dos Europeus de sub-23

Lourenço Rodrigues garantiu o lugar mais baixo do pódio, com recorde nacional, sendo apenas batido pelo polaco Maciej Megier, que venceu em 08.20,17 minutos, com o neerlandês Stefan Nillessen em segundo, com 08.20,48.



“Esta medalha representa muito para mim, especialmente depois da época difícil que atravessei. Estive lesionado durante bastante tempo, mas nunca deixei de acreditar. Sempre sonhei com este momento. Esta é a concretização de um sonho”, declarou Lourenço Rodrigues, citado pela Federação Portuguesa de Atletismo.



O atleta sentiu que hoje “era o dia certo para arriscar”. “Não considero que tenha atacado demasiado cedo, pelo contrário. Penso que tomei as decisões certas no momento certo”, analisou.



A estafeta dos 4x100 metros, composta por Rita Barbosa, Beatriz Castelhano, Lurdes Oliveira e Joana Dias, foi quinta na sua série de qualificação, durante a manhã, com a marca de 44,21 segundos, novo recorde nacional do escalão, e conseguiu o apuramento para a final.



Na luta pelas medalhas, a estafeta conseguiu o sexto lugar, sem recorde, na última prova com lusos no Fana Stadium, em Bergen, onde decorreram os Europeus sub-23 de atletismo.



Nos 10.000 metros marcha, Tiago Ramos foi 12.º, com 41.43,14 minutos, melhor marca da temporada, e Tiago Sucena 21.º, com recorde pessoal de 43.06,14.



Raquel Gomes foi 10.ª na final do lançamento do disco, com 48,95 metros como melhor ensaio.