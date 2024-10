Mahuchikh e Duplantis eleitos atletas europeus do ano

O sueco Armand Duplantis, recordista mundial e campeão olímpico do salto com vara, e a ucraniana Yaroslava Mahuchikh, com iguais feitos no salto em altura, foram hoje eleitos atletas europeus do ano, na entrega de prémios em Skopje.

Na Macedónia do Norte, os ‘Golden Tracks’, que premeiam os melhores europeus do ano, coroaram o sueco, que este verão ‘voou’ para o ouro olímpico e para o recorde do mundo, agora nos 6,26 metros.



O sueco bateu o norueguês Jakob Ingebrigtsen, ouro nos 5.000 metros em Paris2024, e o grego Miltiadis Tentoglou, no salto em comprimento, ao prémio, consagrando-o, uma vez mais, como uma das principais estrelas do circuito mundial de atletismo.



Já Mahuchikh, que treina regularmente em Portugal, elevou em Paris o recorde do mundo do salto em altura para os 2,10 metros, um mês antes de voltar à capital francesa para conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos.



A ucraniana bateu a vencedora de 2022 e 2023, a neerlandesa Femke Bol, que somou três medalhas em Paris2024, e a britânica Keely Hodgkinson, campeã olímpica nos 800 metros.



Nos prémios atribuídos a jovens atletas, o ‘Rising Star’, que tanto Mahuchikh como Duplantis já receberam, os vencedores este ano foram a sérvia Adriana Vilagos, vice-campeã da Europa do lançamento do dardo, e o neerlandês Niels Larós, sexto na final olímpica dos 1.500 metros.



Em Skopje, foi ainda premiada a seleção italiana que conquistou 11 medalhas de ouro nos Europeus Roma2024.