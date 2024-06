Mamona aponta à recuperação para voltar ao mais alto nível depois dos Jogos

A assessoria da atleta emitiu um comunicado dando conta da explicação das lesões que afastaram a atleta de Paris2024, realçando que, "acabado o sonho de participar nos Jogos Olímpicos e melhorar o resultado alcançado em Tóquio, o foco da atleta está agora na definição dos próximos passos no tratamento da lesão no joelho, com o objetivo de voltar a treinar a 100% para conseguir competir ao mais alto nível".

Nos Jogos Tóquio2020, em 2021, Mamona conquistou a medalha de prata, sendo batida pela venezuelana Yulimar Rojas, que também vai estar ausente da capital francesa por lesão.

"Em março de 2023, a atleta Patrícia Mamona lesionou-se durante os Europeus em pista coberta, em Istambul, nos quais acabou mesmo assim por conseguir a medalha de bronze", começa por detalhar o comunicado.

Já na altura, a atleta do Sporting, de 35 anos, assumiu ter defendido o título de campeã da Europa em pista coberta, em Istambul, no dia 04 de março de 2023, um dia depois de se ter lesionado, na qualificação.

Nesse dia conquistou a medalha de bronze na terceira final de uma grande competição que disputou condicionada por lesão, tal como nos Mundiais ao ar livre Eugene2022, nos Estados Unidos, e, depois, nos Europeus Munique2022.

Desde então, Mamona falhou os Mundiais Budapeste2023, tendo, depois, admitido, em entrevista à agência Lusa sentir-se melhor do que no período anterior a Tóquio2020.

"Embora ache que sou bastante forte psicologicamente, há sempre a dúvida se vamos conseguir voltar e voltar ao nosso melhor. Neste momento, estou melhor do que estava, na mesma altura, há dois anos, até comparado com o ano dos Jogos estou melhor", disse, à Lusa, em 14 de novembro de 2023, Mamona, que também esteve ausente dos Europeus Roma2024, em junho último.

Agora, mais de oito meses depois, os receios que também expressou justificaram-se e a não presença nos Campeonatos de Portugal, em Coimbra, no fim de semana, confirmaram a ausência de Paris2024.

"Também é um bocado da `fome` que eu tinha, da vontade de treinar e acabar o treino desfeita e a sentir que dei tudo. Este sobe e desce mental foi bom para me trazer para cima, porque já estive em baixo. Agora estou feliz, obviamente, mas não quero lançar muitos foguetes, porque os foguetes têm de ser lançados no dia certo, que espero que seja nos Jogos Olímpicos Paris2024", disse, na altura, à margem da Web Summit, a recordista nacional (15,01 em Tóquio, em 2021).

De acordo com o comunicado de hoje da assessoria de comunicação da atleta do Sporting, Mamona "tem lutado contra a persistente lesão que, apesar de todos os tratamentos e esforços a que a atleta se submeteu, tem condicionado desde aí o seu treino e performance, não lhe permitindo nem treinar a 100%, nem competir".

E, "recentemente, uma nova lesão no joelho veio agravar a sua situação, tornando impossível a sua participação nas competições necessárias para a qualificação olímpica".

"A atleta Patrícia Mamona mantém-se determinada e confiante na sua recuperação, com a esperança de voltar a trazer alegrias ao atletismo português e aos seus fãs", lê-se ainda no referido comunicado, no qual a saltadora deseja os "maiores sucessos" à Missão de Portugal nos Jogos Paris2024.