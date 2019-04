Manuel Mendes dá vaga a Portugal para o atletismo nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020

Lusa Comentários 28 Abr, 2019, 15:32 | Atletismo

Na prova, que decorreu em simultâneo com a maratona de Londres, Manuel Mendes, que compete na classe T46 (deficiência motora), conclui a prova com a marca de 02:36.34 horas.

Manuel Mendes, que não tem parte do braço esquerdo, conquistou uma medalha de bronze na maratona nos Jogos Paralímpicos Rio2016.

Nas classes T11 e T12, destinadas a atletas com deficiência visual, Jorge Pina concluiu a maratona na oitava posição, com a marca de 02:45.35, Gabriel Macchi foi nono, com o tempo de 02:45.40, e Nuno Alves terminou em 13.º lugar, com 02:52.54.

No setor feminino, também na prova para portadoras de deficiência visual, Odete Fiúza foi sexta classificada, com 02:52.54.