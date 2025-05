Maratonista brasileiro suspenso por doping

A AIU suspendeu Daniel Nascimento por cinco anos, a partir de 15 de julho de 2024, pela presença/utilização de substâncias proibidas, no caso drostanolona, metenolona e nandrolona, todas esteroides anabolizantes.



Os resultados do recordista sul-americano da maratona são anulados desde 4 de julho de 2024, data do primeiro controlo positivo. O brasileiro acusou doping novamente três dias depois noutro controlo fora de competição.



Nascimento foi suspenso provisoriamente no final de julho, falhando os Jogos Olímpicos Paris2024, para os quais tinha mínimos na distância mais longa do atletismo.