Marta Pen confirma final de carreira no atletismo









Aos 33 anos, numa mensagem publicada nas redes sociais, Marta Pen referiu que, em 2025, afiançou que “sempre quis que o atletismo fosse uma paixão, não uma prisão, e, por vezes, foi desafiante separar as duas” e que “honrar tudo o que de bom o atletismo” lhe deu também implicava ter “a liberdade para o deixar e descobrir quem podia ser sem uma próxima prova no calendário”.“Em abril de 2025, depois de uma das melhores épocas de pista coberta da minha carreira, disse ao meu treinador que aquele verão ia ser a minha ultima época como atleta profissional. A minha época de finalista. Ainda estava bem fisicamente, mas todos nós sabemos quando estamos prestes a completar um ciclo. Para mim, era claro que este ciclo com o atletismo estava a chegar ao fim”, escreveu.Marta Pen, múltiplas vezes campeã nacional, disputou os 1.500 metros nos Jogos Olímpicos Rio2016 e Tóquio2020, tendo, posteriormente, sido diagnosticada com um cancro da mama.“Ao longo do verão, com o acumular dos tratamentos, o meu corpo mudou. Sou especialmente grata por ter podido escolher antes disso. Por ter tido tempo de me despedir da alta competição enquanto ainda a estava a viver”, referiu.