Meia Maratona de Lisboa muda de percurso devido ao vento

10 Mar, 2018 | Atletismo

A corrida de atletismo que habitualmente tem partida do tabuleiro da Ponte 25 de abril parte do Eixo Norte-Sul, em Sete Rios, até Alcântara, fazendo-se depois o trajeto normal.



A prova tem inscritos 15 mil atletas, seis mil dos quais são estrangeiros.



A prova começará mais ou menos em frente ao Jardim Zoológico. O horário de partida mantém-se às 10h30.



A prova de elite tem a partida marcada para Algés, apresenta como grande referência o eritreu Zersenay Tadese, vencedor da prova em 2010 -- com um recorde do mundo de 58.23 minutos, que ainda se mantém.



No setor feminino reúnem favoritismo as três atletas com a melhor marca pessoal abaixo dos 68 minutos: as quenianas Pasalia Chepkorir Kipkoech e Magdalyne Masai, quinta classificada no ano passado em Lisboa, e a etíope Belainesh Oljira.



Recorde-se que o Metropolitano de Lisboa fornecerá transporte gratuito aos participantes que se apresentarem nas estações com o dorsal, entre as 6h30 e as 19h0 deste domingo.