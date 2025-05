Monsanto recebe "Green Trail"

Com o lema "Vem correr em Lisboa. Vem sentir a natureza!", este ano, na sua 8.ª edição, esta corrida integra provas de renome como o Trail Longo - Circuito Nacional de Trail de Veteranos e o Trail Curto - Campeonato Universitário Trail Campus Ajuda, sem esquecer a popular Caminhada e a divertida Caominhada com o teu "amigo" de quatro patas.







Com partida marcada para as 9h00 no ISCSP-ULisboa (Campus Universitário do Alto da Ajuda), no dia 25 de maio 2025, os participantes terão a oportunidade de percorrer trilhos desafiantes e apreciar as paisagens deslumbrantes sobre o Rio Tejo.

O evento, organizado pela Associação Walk and Run (WnR) em parceria com o ISCSP e com o apoio da Junta de Freguesia da Ajuda e Município de Lisboa, refere que esta prova, que se realiza no Parque Natural de Monsanto, tem um compromisso ambiental, reforçando o espírito de responsabilidade ambiental que caracteriza a organização WnR, apelando a todos os participantes à preservação da natureza, não deixando resíduos ao longo do percurso, sendo que o incumprimento resultará em desclassificação.

As inscrições para esta corrida "verde" decorrem até ao dia 24 de maio. Mais informações em lisboagreentrail.pt