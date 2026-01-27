Morreu Fernando Mamede. Recordista mundial e símbolo do atletismo português tinha 74 anos

A notícia foi já confirmada pelo pelo Sporting Clube de Portugal, numa nota onde manifesta o profundo pesar pela morte do "antigo atleta dos Leões".



"Um dos maiores nomes da história do desporto português e do emblema de Alvalade, especializou-se nas provas de fundo. Para além das inúmeras medalhas, entre elas a de bronze nos Campeonatos do Mundo de corta-mato em 1981, foi recordista europeu e mundial", recorda o clube.



Fernando Mamede participou em três edições nos Jogos Olímpicos de 1972, 1976 e 1984. Contribuiu ainda "para várias conquistas colectivas do Sporting CP, sendo até hoje lembrado como uma lenda da modalidade".





Aos 32 anos, no Meeting de Estocolmo em 1984, Fernando Mamede sagrou-se recordista mundial dos 10.000 metros. O atleta português onquistou várias medalhas, incluindo a de bronze nos Campeonatos do Mundo de corta-mato em 1981.





A Federação Portuguesa de Atletismo também já reagiu, lembrando-o como "figura ímpar cuja carreira foi marcada pela excelência e dedicação".



"O seu percurso notável constitui um legado que permanecerá como referência e inspiração", escreve a federação nas redes sociais.









Por seu lado, o Comité Olímpico de Portugal (COP) enalteceu, através das redes sociais, “um dos maiores nomes do atletismo nacional, que esteve presente em três edições dos Jogos Olímpicos”, enquanto a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lamentou a morte de “um atleta de eleição”.



"A morte de Fernando Mamede representa uma enorme perda para todo o Desporto português. Atleta de eleição, foi uma das maiores figuras de sempre do atletismo mundial e uma referência para todos os adeptos da modalidade”, lê-se numa mensagem do presidente da FPF, Pedro Proença, divulgada no site oficial da entidade.







Natural de Beja, nasceu a 11 de novembro de 1951 e foi um dos maiores nomes da história do desporto português, tendo-se tornado especialista nas provas de fundo.





Deu os primeiros passos no futebol, treinando no alentejano Despertar Sporting Clube, mas o percurso desportivo levou-o ao atletismo. Entrou no Sporting em 1968 pela mão de Mário Moniz Pereira e somou um recorde mundial, três europeus e 27 recordes nacionais em várias distâncias.

